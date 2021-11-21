Врач призвал к обязательной вакцинации для россиян

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает ТАСС.