Врач призвал к обязательной вакцинации для россиян

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает ТАСС.
"Да, конечно, стоило бы, это группа риска. У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство N 1", — отметил Жемчугов.
Он добавил, что у россиян старше 60 лет все хронические заболевания проявляются открыто. Ранее главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева подписала постановление, по которому в регионе ввели обязательную вакцинацию среди студентов средних профессиональных образовательных организаций и университетов старше 18 лет.
Также обязательная вакцинация введена для работников промышленной, строительной, транспортных сфер и для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.