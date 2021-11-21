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Россия и Израиль создадут группу по противодействию COVID-19

Елена Прошина
51 минуту назад

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу для противодействия инфекции COVID-19. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Россия и Израиль создадут группу по противодействию COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела в Москве переговоры с делегацией из Израиля. На встрече обсуждалось взаимодействие двух стран по профилактике и борьбе с инфекциями, в том числе COVID-19. Участники обменялись актуальной информацией по эпидемиологической ситуации в России и Израиле.

Израильская делегация похвалила широкий охват тестирования на COVID-19 в России и высокий уровень лабораторной диагностики, который позволяет предоставить результаты ПЦР-теста в течение суток. Диагностика также способна осуществить секвенирование штаммов, что приобретает особую ценность из-за возникновения новых вариаций коронавирусов.

Отмечается, что вопросы вакцинации от COVID-19 были рассмотрены отдельно. Обе стороны сошлись во мнении, что только иммунизация способна предотвратить тяжелое течение болезни. Как указали в Роспотребнадзоре, Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны роста заболеваемости именно благодаря масштабной вакцинации — почти 70% всего населения страны привито от коронавируса.

Общество,Анна Попова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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