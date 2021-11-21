Врач оценил влияние маски на форму носа и ушей

Пластический хирург Гайк Бабаян в интервью Радио Sputnik развеял опасения о том, что ношение медицинской маски может привести к изменению формы носа или ушей.

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Он отметил, что некоторые граждане жалуются, что плотно прилегающая к лицу маска может «сплющить» или даже «опустить» нос. По словам врача, это действительно может произойти, но подобное изменение продлится не дольше 15 секунд после снятия маски, после чего нос «со стопроцентной вероятностью вернется обратно».

«Если быть объективным, то маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять. Без каких-либо дополнительных вмешательств все восстанавливается, природа так создала», — заверил Бабаян.

Также хирург отметил, что резинки маски могут давить на уши, однако и это не приведет к каким-либо последствиям для внешности. Врач пояснил, что ушлые раковины очень пластичны, и у них сильна тканевая память формы.

«Под влиянием внешних факторов ушные раковины не могут измениться. Это исключено. Даже больше скажу, после хирургического вмешательства уши могут возвращать свою прежнюю форму и приходится делать еще одну коррекцию», — пояснил пластический хирург.