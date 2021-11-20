В Москве начался Всероссийский педагогический форум РДШ

«Министерство просвещения и институт воспитания – это наши первые партнеры в нашем труде, наша поддержка. Вы знаете, что у нас много новых проектов – «Навигаторы детства», я знаю, что здесь сидящие есть, кто активно участвует в этом процессе, «Орлята России» – наш новый эксперимент по работе с начальными классами, и каждодневные наши повестки – наши проекты РДШ. Здесь сидит команда РДШ – все сотрудники, которыми я горжусь: руководители проектов и лидеры для наших ребят – от науки до волонтерства. Мы очень стараемся, а у нас непростая задача – соответствовать ожиданиям не одной аудитории, а трем. Это всегда очень сложно, особенно если она взаимоисключающая. Мы часто обсуждаем: детское движение – оно про кого? Про детей? Тогда нам нужно делать все для детей, но мы же понимаем, что то, что очень нравится ребятам – не всегда нравится родителям, это не всегда правильно. Есть вещи, которые нравятся родителям или педагогам, но дети на это никогда не пойдут. Это сложная всегда ситуация с точки зрения балансирования между этими тремя источниками в нашем воспитательном процессе. Но мы должны соответствовать вызовам времени. Если мы перестанем отвечать повестке, в которой живут дети, то мы перестанем быть актуальными. Если мы во всем будем им потакать, то мы не справимся со своей ролью наставников и взрослых, которые должны детей провести с минимумом трагических событий в жизни. Именно таким образом на сегодняшний момент мы пытаемся выстраивать наши проекты, нашу повестку, нашу деятельность, чтобы всем трём аудиториям было максимально комфортно в этом балансе», – сказала глава РДШ Ирина Плещева.