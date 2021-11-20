В РПЦ озвучили претензии верующих к российскому ТВ

Русская православная церковь и верующие россияне имеют много вопросов к контенту российских телеканалов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости».

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Митрополит пояснил, что российское телевидение не пропагандирует здоровый образ жизни, здоровый семейный уклад, а также не показывает многодетных семей и счастливых детей.

Напротив, в основном сюжеты строятся вокруг супружеских измен, что преподносится уже практически как норма.

У РПЦ есть вопросы к воспитательной функции телеканалов. По мнению митрополита, общество сходится в данном мнении с РПЦ.