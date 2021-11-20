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В РПЦ озвучили претензии верующих к российскому ТВ

Ювелина Бернст
1 час назад

Русская православная церковь и верующие россияне имеют много вопросов к контенту российских телеканалов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости».

В РПЦ озвучили претензии верующих к российскому ТВ
Фото: ТАССТАСС

Митрополит пояснил, что российское телевидение не пропагандирует здоровый образ жизни, здоровый семейный уклад, а также не показывает многодетных семей и счастливых детей.

Напротив, в основном сюжеты строятся вокруг супружеских измен, что преподносится уже практически как норма.

У РПЦ есть вопросы к воспитательной функции телеканалов. По мнению митрополита, общество сходится в данном мнении с РПЦ.

Митрополит Волоколамский Иларион ранее назвал грехом просмотр фильмов, изображающих Иисуса Христа, где есть «намеренное искажение» его образа или отступления от Евангелия. В качестве примера он назвал картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».

Общество,Мартин Скорсезе,Иисус Христос,РПЦ,РИА Новости,
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