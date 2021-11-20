В РПЦ озвучили претензии верующих к российскому ТВ

Русская православная церковь и верующие россияне имеют много вопросов к контенту российских телеканалов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости».
Митрополит пояснил, что российское телевидение не пропагандирует здоровый образ жизни, здоровый семейный уклад, а также не показывает многодетных семей и счастливых детей.
Напротив, в основном сюжеты строятся вокруг супружеских измен, что преподносится уже практически как норма.
У РПЦ есть вопросы к воспитательной функции телеканалов. По мнению митрополита, общество сходится в данном мнении с РПЦ.
Митрополит Волоколамский Иларион ранее назвал грехом просмотр фильмов, изображающих Иисуса Христа, где есть «намеренное искажение» его образа или отступления от Евангелия. В качестве примера он назвал картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».