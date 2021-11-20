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«Особый грех»: Патриарх Кирилл радикально высказался о гей-браках

Елена Прошина
27 минут назад

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Российская православная церковь никогда не признает однополые браки (РПЦ). Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

«Особый грех»: Патриарх Кирилл радикально высказался о гей-браках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — сказал он.

Он также заявил, что в России за последние годы произошли серьезные перемены. По его словам, РФ прошла серьезный путь, став свободной страной, лидером свободного мира. Под этим он понимает невосприимчивость к влиянию извне и развитие собственным путем.

Напомним, что 20 ноября Кирилл отметил свое 75-летие. В этот день президент России Владимир Путин в Екатерининском зале московского Кремля вручил Кириллу орден Святого апостола Андрея Первозванного и поздравил с юбилеем. С днем рождения патриарха также поздравили российский премьер Михаил Мишустин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Общество,Патриарх Кирилл,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РПЦ,
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