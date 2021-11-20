Создатель российского аналога YouTube сравнил сервис с хоррором

Бывший генеральный продюсер Rutube Юрий Дегтярев сравнил видеосервис с хоррором по роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», пишет «Газета.Ru».
Если бы это была комедийная версия, уточнил Дегтярев.
«Там по сюжету умирает кошка любимая, ее закапывают. Она возвращается в какой-то кривой форме, понимают, что с ней что-то не то и ее убивают», — сказал он.
Схожая картина, по мнению медиаменеджера, произошла и с Rutube.
«Оставьте уже его либо доживать, либо пусть красиво уйдет», - заявил Дягтерев.
По его мнению, для дальнейшего существования хостингу нужно радикально изменить концепцию и, возможно, сменить название.
Rutube начал работу как видеохостинг в 2006 году. Юрий Дегтярев занимал пост генерального продюсера Rutube с 2010 по 2011 годы.