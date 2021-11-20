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Экс-глава российского аналога YouTube сравнил сервис с хоррором

Ювелина Бернст
1 час назад

Бывший генеральный продюсер Rutube Юрий Дегтярев сравнил видеосервис с хоррором по роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», пишет «Газета.Ru».

Создатель российского аналога YouTube сравнил сервис с хоррором
Фото: Пресс-служба My Duck’s VisionПресс-служба My Duck’s Vision

Если бы это была комедийная версия, уточнил Дегтярев.

«Там по сюжету умирает кошка любимая, ее закапывают. Она возвращается в какой-то кривой форме, понимают, что с ней что-то не то и ее убивают», — сказал он.

Схожая картина, по мнению медиаменеджера, произошла и с Rutube.

«Оставьте уже его либо доживать, либо пусть красиво уйдет», - заявил Дягтерев.

По его мнению, для дальнейшего существования хостингу нужно радикально изменить концепцию и, возможно, сменить название.

Rutube начал работу как видеохостинг в 2006 году. Юрий Дегтярев занимал пост генерального продюсера Rutube с 2010 по 2011 годы.

Общество,Юрий Дегтярев,Стивен Кинг,Газета.Ru,
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