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Российский миллиардер призвал готовиться к войне в Азии

Lenta.ru
5 минут назад

России пора перестать действовать из расчета возможной агрессии с Запада, поскольку реальной опасностью являются вооруженные конфликты в Азии, которые могут вспыхнуть через три-четыре года. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Российский миллиардер призвал готовиться к войне в Азии
Фото: ТАССТАСС

«Разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении», — отметил он.

А вот к масштабным конфликтам в Азии и Тихом океане, признал миллиардер, Россия не готова.

Дерипаска призвал задуматься о будущем в связи с такой угрозой и изменить нынешние приоритеты развития страны. Речь идет о новой стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая привлекла бы в регион значительные финансовые ресурсы — не менее половины ВВП России.

Для подготовки к будущим проблемам, считает бизнесмен, надо переселить 5-6 миллионов человек, развить инфраструктуру регионов, создать перерабатывающие производства на базе добываемого сырья, в том числе развивать сельское хозяйство.

Ранее Дерипаска предупредил, что Китай в своем желании создать единое государство способен изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превратиться «из плюшевой панды в сильного дракона».

Общество,Олег Дерипаска,
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