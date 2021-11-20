От «Шырли-мырли» до Шекспира:  Чем запомнился Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин был характерным комедийным актером. Он работал в Театре сатиры, театре кукол имени Образцова, в независимых театрах и был занят в антрепризах. В кино дебютной для Гаркалина в 1989 году стала роль в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего «Катала». Но известность у широкого зрителя он приобрел благодаря следующим фильмам и спектаклям.

Фото: Мосфильм Мосфильм

«Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова (1995 год)

Гаркалин сыграл в картине сразу трех персонажей — братьев-близнецов, которые никогда не были знакомы. Один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом, а третий — аферистом. На эту роль претендовали Александр Абдулов, Олег Табаков и Никита Михалков.

«Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна (2000 год)

Один из первых российских фильмов о шоу-бизнесе. Гаркалин сыграл эпизодическую роль композитора Романа Кромина — романтичного молодого человека, который рассказывает о своей первой любви.

«Лес» Романа Самгин

Комедия была поставлена по пьесе Островского. В спектакле актер исполнял роль Геннадия Несчастливцева — одного из двух бедных актеров, которые мечтают о собственной труппе. Скитания приводят их в дом главных героев, где Несчастливцев становится придворным лакеем и одним из ключевых участников подковерных игр в усадьбе.

«Двор» Владимира Панкова

В основу данной постановки легла одноименная пьеса современного драматурга Елены Исаевой. Действие происходит в середине 80-х годов, когда спал железный занавес, и люди начали слушать зарубежные рок-группы. Гаркалин сыграл в постановке одну из ведущих ролей — слесаря Генку.

«Как вам это понравится» Дмитрия Крымова (2012 год)

Спектакль поставили по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», а Гаркалин сыграл в нем самого Шекспира. Постановка была показана в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова и смешала в себе многие жанры.