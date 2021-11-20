Спрогнозирован спад пандемии COVID-19 в России

Бутенко уточнил, что максимальные числа заболевших оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор показатели снижаются. Если это снижение продолжится в течение одной - двух недель, тогда можно будет говорить об улучшении ситуации. Но сказать точно, когда всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно.