Спрогнозирован спад пандемии COVID-19 в России

Волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать, рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко, передает радио Sputnik.
Бутенко уточнил, что максимальные числа заболевших оперштаб фиксировал в начале ноября, с тех пор показатели снижаются. Если это снижение продолжится в течение одной - двух недель, тогда можно будет говорить об улучшении ситуации. Но сказать точно, когда всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно.
По словам вирусолога, эпидемия не закончится полностью со спадом очередной волны. Поэтому необходимо будет продолжать соблюдать меры безопасности и вакцинироваться, отметил специалист. Он также заявил, что необходимо стимулировать россиян к вакцинации.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%.