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Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Майк Габриелян
40 минут назад

Российский вирусолог Александр Гинцбург поддержал инициативу о лишении дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно, не для тех целей», - сказал Гинцбург.

По его словам, такие медработники не могут быть «посредником между медицинской процедурой, вакциной» и пациентом.

Александр Гинцбург - директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее член Совфеда, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан делать прививки от COVID-19. По его мнению, это «аморальные в прямом смысле поступки».

Категорически против предложений Башкина и Гинцбурга уже высказалась «Лига защиты врачей».

«С тех пор, как инквизиция перестала править на земле, такие вопросы решаются не угрозами и не преследованиями, а научными дискуссиями», — сказал глава организации.

Он призвал разработчиков препаратов опубликовать все результаты исследований, чтобы разрешить сомнения медработников, а не увольнять всех скептически настроенных специалистов.

Общество,Александр Башкин,Александр Гинцбург,Совет Федерации,
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