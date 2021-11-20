Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Российский вирусолог Александр Гинцбург поддержал инициативу о лишении дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно, не для тех целей», - сказал Гинцбург.
По его словам, такие медработники не могут быть «посредником между медицинской процедурой, вакциной» и пациентом.
Александр Гинцбург - директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Ранее член Совфеда, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан делать прививки от COVID-19. По его мнению, это «аморальные в прямом смысле поступки».
Категорически против предложений Башкина и Гинцбурга уже высказалась «Лига защиты врачей».
«С тех пор, как инквизиция перестала править на земле, такие вопросы решаются не угрозами и не преследованиями, а научными дискуссиями», — сказал глава организации.
Он призвал разработчиков препаратов опубликовать все результаты исследований, чтобы разрешить сомнения медработников, а не увольнять всех скептически настроенных специалистов.