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Россиянку с QR-кодом не пустили на рейс в Шереметьево

Елена Прошина
17 минут назад

В Шереметьево пассажира с QR-кодом не пустили на рейс в Египет. Перевозчик не признал ревакцинацию

Россиянку с QR-кодом не пустили на рейс в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В аэропорту Шереметьево в Москве признали недействительным QR-код жительницы Екатеринбурга, которая за три недели до этого ревакцинировалась от коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на туристку.

«При проверке QR-кода в аэропорту Шереметьево мне заявили, что он недействителен, якобы прошло полгода после ревакцинации. Однако я сделала повторную прививку всего три недели назад», — сказала женщина.

По ее словам, у остальных пассажиров проблем с пропуском на тот же рейс не возникло.

«Мой спутник привился почти полгода назад, его спокойно пропустили», — отметила собеседница агентства.

В результате девушку отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения результатов исследования ее все же пустили на борт самолета, который выполнял рейс в Египет.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против COVID-19 выявлено не было. По его словам, защитный уровень иммунитета в таком случае сохраняется. «Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — сказал медик. По его словам, последствий для организма «абсолютно никаких» не зарегистрировано.

Общество,Александр Гинцбург,Аэропорт Шереметьево,
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