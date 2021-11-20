Россиянку с QR-кодом не пустили на рейс в Шереметьево

В Шереметьево пассажира с QR-кодом не пустили на рейс в Египет. Перевозчик не признал ревакцинацию

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В аэропорту Шереметьево в Москве признали недействительным QR-код жительницы Екатеринбурга, которая за три недели до этого ревакцинировалась от коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на туристку.

«При проверке QR-кода в аэропорту Шереметьево мне заявили, что он недействителен, якобы прошло полгода после ревакцинации. Однако я сделала повторную прививку всего три недели назад», — сказала женщина.

По ее словам, у остальных пассажиров проблем с пропуском на тот же рейс не возникло.

«Мой спутник привился почти полгода назад, его спокойно пропустили», — отметила собеседница агентства.

В результате девушку отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения результатов исследования ее все же пустили на борт самолета, который выполнял рейс в Египет.