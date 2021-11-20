Россиянку с QR-кодом не пустили на рейс в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево признали недействительным QR-код екатеринбурженки, которая за три недели до этого прошла ревакцинацию. Об этом в беседе с URA.RU сообщила читательница агентства.

Фото: URA.RU URA.RU

«При проверке QR-кода в аэропорту Шереметьево мне заявили, что он недействителен, якобы прошло полгода после ревакцинации. Однако я сделала повторную прививку всего три недели назад», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что у остальных людей проблем с пропуском на тот же рейс не возникло. «Мой спутник привился почти полгода назад, его спокойно пропустили», добавила читательница URA.RU.

Девушку отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения результатов теста екатеринбурженку пустили на борт.

URA.RU направило запрос в Минздрав РФ, Минцифры РФ и авиакомпанию Nordwind Airlines. На момент публикации ответов не поступало.