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В Шереметьево в Египет не пустили пассажира с QR-кодом. Перевозчик не признал ревакцинацию

Ura.Ru
14 минут назад

В столичном аэропорту Шереметьево признали недействительным QR-код екатеринбурженки, которая за три недели до этого прошла ревакцинацию. Об этом в беседе с URA.RU сообщила читательница агентства.

Россиянку с QR-кодом не пустили на рейс в Шереметьево
Фото: URA.RUURA.RU

«При проверке QR-кода в аэропорту Шереметьево мне заявили, что он недействителен, якобы прошло полгода после ревакцинации. Однако я сделала повторную прививку всего три недели назад», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что у остальных людей проблем с пропуском на тот же рейс не возникло. «Мой спутник привился почти полгода назад, его спокойно пропустили», добавила читательница URA.RU.

Девушку отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения результатов теста екатеринбурженку пустили на борт.

URA.RU направило запрос в Минздрав РФ, Минцифры РФ и авиакомпанию Nordwind Airlines. На момент публикации ответов не поступало.

В сентябре Египет одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Привитым туристам можно не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну.
Общество,Минздрав РФ,Аэропорт Шереметьево,РИА Ura.ru,
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