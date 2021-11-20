«Антитела не имеют значения»: нужна ли прививка переболевшим COVID

«Ничего плохого не случится. Тут два варианта развития событий. Первый — имеющиеся антитела заблокируют действие вакцины, то есть не дадут ей «развернуться». Второй — у вас еще больше поднимутся антитела. На здоровье это не отразится, вы ничего не потеряете. А вот если, понадеявшись на антитела, вы не сделаете прививку вовремя, то рискуете своим здоровьем», — подчеркнул врач.

