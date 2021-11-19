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В России расширился список СМИ-иноагентов

Lenta.ruиещё 3
40 минут назад

Список СМИ-иноагентов расширился за счет ООО «Честные выборы» и фонда развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» (включены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщили в Минюсте России.

В России расширился список СМИ-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что речь идет «о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности». Теперь все создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности отменить закон об иноагентах, отметил, что такие инициативы радикальны, однако правоприменительная практика закона может обсуждаться.

Общество,Дмитрий Песков,Минюст РФ,
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