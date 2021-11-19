Инфекционист рассказал, чем будут болеть россияне этой зимой

Грядущей зимой россияне чаще всего будут болеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом рассказал «Ура.ру» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

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Инфекционист напомнил, что в осенне-зимний сезон всегда растет заболеваемость ОРВИ. При этом вирусов, вызывающих респираторные заболевания, больше ста, но клинически они друг от друга не отличаются.

Также россияне будут подвержены воздействию гриппа, отметил Никифоров. Он подчеркнул, что против гриппа существует множество вакцин, в том числе четырехвалентных, и все они доступны.

«И никуда не делся всеми ненавидимый COVID, который пока все еще нарастает. Несмотря на все усилия во всем мире, в том числе и вакцинацию, он уходить пока не собирается», - добавил Владимир Никифоров.