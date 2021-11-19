Россиянам рассказали о "работе мечты"

«Если на примере Москвы, то есть центр «Моя карьера» с огромным списком специальностей, включающим не только IT-области, но и подспециальности— SMM, копирайтинг, сторителлинг. Это все на самом деле про IT, сейчас айтишники это не только те, кто разрабатывают программы. Где-то нужен креатив, творчество. И этому учат совершенно бесплатно», - заметила Буцкая.