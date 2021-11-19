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Россиянам рассказали, как получить "работу мечты"

Вероника Полынина
55 минут назад

Россиянам, получившим образование в сфере IT, необязательно ехать за границу, чтобы получить работу мечты. Такое мнение высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя исследование образовательной платформы GeekBrains, согласно которому более половины студентов IT-специальностей хотят в будущем покинуть РФ.

Россиянам рассказали о "работе мечты"
Фото: ТАССТАСС

«Каждый человек, родившийся здесь, получивший образований, женившийся, должен получить работу своей мечты здесь, в России. Сейчас для этого все делается», - заявила она News.ru.

По ее словам, IT-образование с последующим трудоустройством сегодня доступно бесплатно. К примеру, существуют бесплатные курсы в рамках поддержки занятости женщин.

«Если на примере Москвы, то есть центр «Моя карьера» с огромным списком специальностей, включающим не только IT-области, но и подспециальности— SMM, копирайтинг, сторителлинг. Это все на самом деле про IT, сейчас айтишники это не только те, кто разрабатывают программы. Где-то нужен креатив, творчество. И этому учат совершенно бесплатно», - заметила Буцкая.

Она отметила, что «любая мама с ребенком в декрете» может пройти профориентацию, выбрать подходящую специальность, начать свое дело «не то что со скидками», но и со стипендией.

Согласно опросу GeekBrains, 53% студентов, изучающих информационные технологии, хотели бы уехать из России. 25% из них сообщили, что хотели бы эмигрировать в США, 7% - в Великобританию, 6% - в Германию, 5% - в Канаду, 23% - в другие страны, 34% затруднились назвать страну.

Общество,Татьяна Буцкая,Госдума,
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