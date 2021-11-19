Экс-худрука МХАТа заподозрили в оформлении договора с Бузовой с ошибками

Договор МХАТ имени Горького с певицей Ольгой Бузовой был размещена на сайте госзакупок — в нем обнаружились нарушения. Как сообщает ФАН, бывший худрук Эдуард Бояков перед своим уходом пытался заключить с ней новый контракт, а документ опубликовали на площадке с нарушением сроков.

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В договоре была указана сумма в 234 тысячи рублей. Кроме того, в материалах не было подписи об исполнении, что также является нарушением норм.

Напомним, ранее Бузова заявляла, что театр должен ей около полумиллиона по заключенному контракту. При этом новый глава МХАТ Владимир Кехман заявлял, что звезда «немного лукавит», заявляя что театр должен ей денег.

27 октября Кехмана назначили новым гендиректором МХАТ имени Горького. После его прихода постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, вызывавшая возмущение у многих театральных деятелей, была перенесена на неопределенный срок — якобы, из-за плохих продаж билетов. Позднее ее вовсе сняли из репертуара.