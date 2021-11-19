Умер заслуженный журналист Анатолий Богомолов

Советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя председателя Агентства печати «Новости» Владимира Милютенко.

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В беседе с агентством Милютенко подтвердил информацию о смерти Богомолова. Он также назвал журналиста удивительной творческой личностью.

Соболезнования в связи со смертью Богомолова также принес глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «К сожалению, лично не был знаком с коллегой, но знаю, что человек заслуженный во всех отношениях. Так что от имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования семье и коллегам», — сказал Соловьев.

Анатолий Богомолов родился в 1930 году. С 1963-го он занимал должность главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения. В 1969 году он стал куратором программ Центрального телевидения.