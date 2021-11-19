В российском городе возник дефицит мяса из-за нового запрета

После запрета на подворный убой скота на барнаульских рынках возник дефицит мяса, прилавки опустели на популярных у местных жителей торговых точках, особенно заметна нехватка говядины, отмечают местные СМИ.

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Запрет на подворный убой скота с целью продажи мяса ввели в Алтайском крае с 11 ноября. Продавцы заявляют, что крестьяне пока поставили сбыт мяса на паузу в ожидании отмены новых правил, передает портал amic.ru.

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Отмечается, что теперь животных нужно в обязательном порядке увозить на специальные скотобойни, чтобы получить необходимые ветеринарные документы. Это увеличивает издержки, что, по словам специалистов, неизбежно приведет к росту цен на мясо.

Продавцы отметили, что люди еще в прошлые выходные ринулись на рынки и набрали мяса впрок – на 15-35 тыс. рублей.

Местный фермер Ярослава Николаенко рассказал, что целый год выращивал 13 быков, чтобы заработать на мясе, но теперь раздумывает над тем, чтобы продать их живьем, так как за убой придется много платить: «Получается, что простой житель села и так-то не за большие деньги отдает скотину, которую растит целый год. Получается, что отдаст еще за более мелкие деньги».

В Алтайском крае скотобоен 120, но с небольшими частными хозяйствами работают чуть больше половины. Рядом с домом Николаенко пункта забоя нет, ближайший в 100 км. Забой стоит 1-2 тыс. рублей за каждое животное, плюс транспортные расходы. По подсчетам фермеров, они потеряют до трети стоимости выращенного мяса, передает ОТР.

В качестве компенсации многие думают повышать цены, чего опасаются жители края. Мякоть говядины на фермерских рынках уже сейчас стоит по 500 рублей за 1 кг.

Жительница Бийска Елена Диковицкая отметила, что цены на мясо выросли примерно на 100 рублей сразу после того, как стало известно о новом законе.

Краевое управление ветеринарии считает, что новые правила полезны в первую очередь самим фермерам. Подворный убой запрещен регламентом Таможенного союза, и теперь алтайские производители смогут продавать мясо не только на местных рынках, но и в другие регионы, и даже в соседние страны.

Начальник управления ветеринарии по Бийску и Бийскому району Александр Мецлер заявил, что «крестьяне знают цену мясу, за бесценок никто не отдаст».

«Да, на первом этапе, я думаю будут определенные трудности, но трудности какого плана? Кто оказывает данные услуги по доставке, а те, кто поставлял мясо на рынок, они так и будут поставлять», – добавил он.

Алтайские продавцы уже предупредили о грядущем дефиците фермерского мяса. Закупать товар негде: частники на бойни пока не едут, а крупные производители продают только большие партии.

Вместе с тем власти Бурятии решили не следовать примеру Алтайского края, запрещать продажу мяса домашнего убоя там не будут, передает ИА REGNUM.

«Более того, мы дополнительно выделили деньги на бесплатную для всех и фермеров и частников вакцинацию от ящура, чтоб не было ограничений на поставки нашего мяса в другие регионы. У нас никаких ограничений нет», – цитирует «Кижинга-инфо» слова главы региона Алексея Цыденова.