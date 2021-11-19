Самолет с эвакуированными из Кабула россиянами прибыл в Россию. Видео

Самолет с эвакуированными из Афганистана российскими гражданами прибыл в Россию. Об этом сообщает информационный портал газеты «Известия», опубликовавший кадры из подмосковного аэродрома «Чкаловский».
Россиян доставили из Кабула военно-транспортные самолеты Ил-76 Министерства обороны России. По пути следования была совершена посадка для дозаправки в Таджикистане, отмечают «Известия».
Эвакуации граждан России была организована главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. Кроме того, транспортники оборонного ведомства доставили в афганскую столицу 36 тонн гуманитарного груза.