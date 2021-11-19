В России прокомментировали введение QR-кодов фразой «это навсегда»

Эксперты туротрасли предрекли, что введение QR-кодов на транспорте нацелено на очень длительную перспективу, «если не навсегда». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, в Amadeus считают, что использование QR-кодов на транспорте является общемировой практикой, поэтому паспорта здоровья в том или ином виде — это «новая нормальность».

«Это надолго, если не навсегда», — такой фразой прокомментировали свою позицию специалисты.

«С точки зрения глобальной авиационной индустрии, внедрение и адаптация технологий безопасных путешествий (safe travel) является критичным для восстановления перевозок, пострадавших в результате пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор глобальной системы бронирования Леонид Мармерт.

Отмечается, что опрошенные АТОР эксперты авиационного и IT-рынков также склоняются к тому, что меры по введению QR-кодов на транспорте маловероятно будут временными. По их мнению, на внедрение, дальнейшую доработку и расширение системы будет затрачено очень большое количество времени и денег.

«Такие инвестиции даже за несколько лет не отбиваются», — добавил один из представителей авиаотрасли.