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Россия обновила рекорд по числу смертей от COVID

Елена Прошина
45 минут назад

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1254 человека. Это максимальное значение с начала пандемии и третий антирекорд подряд, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Россия обновила рекорд по числу смертей от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также за последние 24 часа было зафиксировано 37 156 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. За это же время в стране после прохождения лечения от коронавируса полностью выздоровели 36 004 человек.

Наиболее сложная ситуация с суточным приростом заболеваемости COVID-19 складывается в Москве (3 371 случая), Санкт-Петербурге (2 714) и Московской области (1 777).

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы с коронавирусом 924 человека, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 686 человека. Полностью выздоровели за это время в Москве 6 562 пациента, умерли 95 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 9 257 068 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, вылечились 7 956 254 пациентов.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов стран, Россия находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

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