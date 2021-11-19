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Группа ученых нашла доказательства утечки вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане в 2019 году, сообщает британское издание The Spectator. В статье говорится, что исследователи нашли у летучих мышей из Лаоса коронавирус COVID-19, больше похожий на возбудителя Sars-CoV-2, чем образец из уханьской лаборатории. Авторы материала полагают, что этот факт можно считать доказательством естественного происхождения вируса. Но при этом у обнаруженного в Лаосе вируса нет одного важного элемента в ключевой части ключевого гена, который и делает коронавирус таким заразным - так называемого сайта расщепления фурина, особого 12-буквенного сегмента генетического текста.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов по коронавирусу лишь официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Данное намерение он объяснил появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщает ТАСС. "С учётом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением", — пояснил министр. По его словам, старые способы проверки в этом случае не сработают.
Обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет введена в 16 регионах России. Еще в пяти регионах прививка понадобится учащимся, которые будут проходить практику не в учебном заведении. Такое число назвало РИА Новости. Прививку обязаны сделать студенты Амурской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской и Томской областей. Кроме того, такое требование касается учащихся Курской, Кемеровской и Архангельской областей, а также Пермского и Краснодарского края, Дагестана, Адыгеи, Марий Эл, Бурятии, Калмыкии и Тувы. Студентам Санкт-Петербурга, Татарстана, Астрахани, Нижегородской и Калужской областей понадобится прививка для прохождения учебной практики вне стен образовательного учреждения.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, пульмонолог, Александр Карабиненко рассказал «Ленте.ру», что COVID-19 скоро должен будет превратиться в сезонное заболевание, подобное насморку, ОРВИ или гриппу. Специалист считает, что приспособление человека к вирусу произойдет через пять лет. По мнению академика РАМН, не нужно понимать разобщенно существование таких живых существ, как микроорганизмы и люди, ведь организм человека приспосабливается к COVID-19, а вирус приспосабливается к тем условиям жизни, которые ему преподносит человек.
Низкий показатель уровня антител к COVID-19 является тревожным сигналом, этот фактор должен сподвигнуть на повторную вакцинацию. Такое мнение высказал директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков, передает РБК. «Если вы измерите антитела, а их совсем нет, они упали низко, то тогда это тревожный сигнал и стоит поторопиться и привиться еще раз», — рассказал Чумаков. При этом вирусолог отметил, что если антитела при ревакцинации на высоком уровне, то еще одна доза препарата увеличит количество антител. По словам Чумакова, дополнительные антитела смогут защитить от разных вариантов коронавируса. При этом даже первая прививка снижает риск тяжелой болезни и госпитализации.