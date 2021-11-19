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The Spectator: ученые сообщили об утечке коронавируса из лаборатории Уханя

Группа ученых нашла доказательства утечки вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане в 2019 году, сообщает британское издание The Spectator. В статье говорится, что исследователи нашли у летучих мышей из Лаоса коронавирус COVID-19, больше похожий на возбудителя Sars-CoV-2, чем образец из уханьской лаборатории. Авторы материала полагают, что этот факт можно считать доказательством естественного происхождения вируса. Но при этом у обнаруженного в Лаосе вируса нет одного важного элемента в ключевой части ключевого гена, который и делает коронавирус таким заразным - так называемого сайта расщепления фурина, особого 12-буквенного сегмента генетического текста.

В Минцифры заявили о планах проверять QR-коды приложением «Госуслуг»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов по коронавирусу лишь официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Данное намерение он объяснил появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщает ТАСС. "С учётом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением", — пояснил министр. По его словам, старые способы проверки в этом случае не сработают.

Названо число российских регионов с обязательной вакцинацией студентов

Обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет введена в 16 регионах России. Еще в пяти регионах прививка понадобится учащимся, которые будут проходить практику не в учебном заведении. Такое число назвало РИА Новости. Прививку обязаны сделать студенты Амурской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской и Томской областей. Кроме того, такое требование касается учащихся Курской, Кемеровской и Архангельской областей, а также Пермского и Краснодарского края, Дагестана, Адыгеи, Марий Эл, Бурятии, Калмыкии и Тувы. Студентам Санкт-Петербурга, Татарстана, Астрахани, Нижегородской и Калужской областей понадобится прививка для прохождения учебной практики вне стен образовательного учреждения.

Врач рассказал о скором превращении COVID-19 в сезонное заболевание

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, пульмонолог, Александр Карабиненко рассказал «Ленте.ру», что COVID-19 скоро должен будет превратиться в сезонное заболевание, подобное насморку, ОРВИ или гриппу. Специалист считает, что приспособление человека к вирусу произойдет через пять лет. По мнению академика РАМН, не нужно понимать разобщенно существование таких живых существ, как микроорганизмы и люди, ведь организм человека приспосабливается к COVID-19, а вирус приспосабливается к тем условиям жизни, которые ему преподносит человек.

Вирусолог назвал тревожный сигнал для повторной вакцинации от COVID-19