Мусульмане призвали открыть молельные комнаты в метро

«Молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведём переговоры об открытии комнат и в Московском метрополитене», — заявил имам.

При этом саму молитву в общественных местах он назвал вынужденной и вызвана она отсутствием достаточного количества молельных помещений. При этом послабления в виде сокращения намазов могут быть лишь «в отдельных случаях». Муфтий подчеркнул, что сейчас в столице живут до 3,5 млн мусульман, из которых 2 млн — местные жители.