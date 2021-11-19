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Мусульмане призвали открыть молельные комнаты в метро и ТЦ Москвы

Елена Прошина
57 минут назад

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов призвал открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах. Как сообщает РИА Новости, такая мера необходима для совершения мусульманами намаза «без смущения остальных граждан».

Мусульмане призвали открыть молельные комнаты в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молельные комнаты появились в аэропортах, хосписах, некоторых медцентрах. Мы пытаемся также договориться с торговыми центрами. В интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведём переговоры об открытии комнат и в Московском метрополитене», — заявил имам.

При этом саму молитву в общественных местах он назвал вынужденной и вызвана она отсутствием достаточного количества молельных помещений. При этом послабления в виде сокращения намазов могут быть лишь «в отдельных случаях». Муфтий подчеркнул, что сейчас в столице живут до 3,5 млн мусульман, из которых 2 млн — местные жители.

Напомним, что ранее зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что из-за недостатка мечетей в Москве возрастает риск появления подпольных религиозных организаций. Он подчеркнул, что эта ситуация может привести к открытиям подпольных молельных домов и комнат, которые не контролируются духовенством или полицией.
Общество,Ильдар Аляутдинов,Рушан Аббясов,Совет муфтиев России,
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