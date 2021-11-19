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Вице-президент «Роснефти» извинился за слова о «баранах»-антипрививочниках

Елена Прошина
1 час назад

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение антипрививочников с баранами. Видеозапись, в которой журналист назвал свое выступление «профессионально недопустимым», опубликовали в Telegram-канале «Говорит Москва».

Вице-президент «Роснефти» извинился за слова о «баранах»-антипрививочниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей и покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного мнения к нашему народу. Приношу свою извинения за эти свои слова», — заявил ведущий.

Напомним, что накануне в одном из интервью Леонтьев предложил силой прививать россиян, которые отказываются от вакцинации против COVID-19.

«Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания», — заявил журналист.

При этом текущие меры против распространения коронавируса вице-президент «Роснефти» тогда назвал «бессмысленными».

Общество,Михаил Леонтьев,Роснефть,
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