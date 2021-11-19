Вице-президент «Роснефти» извинился за слова о «баранах»-антипрививочниках

«Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей и покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного мнения к нашему народу. Приношу свою извинения за эти свои слова», — заявил ведущий.