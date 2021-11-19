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Российскую улицу назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Lenta.ru
15 минут назад

Одну из улиц Грозного переименуют в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Российскую улицу назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Кадыров заявил, что назвать улицу в честь Зиничева предложил назначенный на должность временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев.

По его словам, будет переименована улица Лагерная, примыкающая к зданию управления МЧС по Чечне, также планируется установить мемориальную доску.

«Евгений Николаевич был исключительно мужественным человеком, настоящим профессионалом, отдавшим всего себя своей профессии. И ушел он из жизни как настоящий герой, спасая человеческую жизнь», — написал Кадыров.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на 56-м году жизни в Норильске Красноярского края во время учений. Трагический случай произошел во время ведомственной съемки. Зиничев старался удержать поскользнувшегося у края обрыва режиссера Александра Мельника, который также погиб.

Президент Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга посмертно.

Общество,Евгений Зиничев,Александр Мельник,Владимир Путин,МЧС,
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