В России предложили наказывать пешеходов с помощью камер

Бизнесмен, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил штрафовать нарушающих ПДД пешеходов с помощью камер. Об этом сообщает Life.

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Издание отмечает, что за последний год в РФ зафиксировали почти 40 тысяч ДТП, виновниками которых стали пешеходы. Такие аварии чаще всего связаны с переходом дороги в неположенном месте или на красный свет.

Давыдов предложил установить камеры с функцией распознавания лиц на оживленных перекрестках и в местах, где пешеходы чаще всего нарушают ПДД.

По задумка автора, если пешеход нарушил правила, но не создал помех для движения машин, в качестве профилактической меры его можно отправить на онлайн-курсы по ПДД. Если нарушитель откажется прослушать курс в срок, его предлагается штрафовать.

Давыдов отметил, что идея реализуема, так как Россия входит в топ мировых лидеров по количеству установленных видеокамер.

Life отмечает, что подобная система наказаний для пешеходов уже работает в Китае с 2017 года. За нарушение ПДД пешеходами там предусмотрены дисциплинарные предупреждения или штрафы от пяти до 50 юаней (55–550 рублей). В Шэньчжэне попавшие на камеру пешеходы-нарушители сразу же получают СМС со штрафом на свой смартфон.