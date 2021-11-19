Как уточнили исследователи, электронные сертификаты о вакцинации против COVID-19 доказали свою эффективность по всему миру. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов привел в пример Израиль, где привито более 70 процентов населения. Он напомнил, что принятые в государстве меры помогли достигнуть коллективного иммунитета. Большинство людей или переболели, или выздоровели, либо сделали прививку.