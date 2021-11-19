В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

В России допустили введение вторых паспортов в виде QR-кодов

Lenta.ru
25 минут назад

QR-коды в России могут стать вторыми паспортами, заявили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), передает «Пятый канал».

Как уточнили исследователи, электронные сертификаты о вакцинации против COVID-19 доказали свою эффективность по всему миру. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов привел в пример Израиль, где привито более 70 процентов населения. Он напомнил, что принятые в государстве меры помогли достигнуть коллективного иммунитета. Большинство людей или переболели, или выздоровели, либо сделали прививку.

«Буквально с декабря месяца Израиль открывается для туристов из всех стран, в том числе из России», — подчеркнул Мартынов.

Эксперты допустили введение в России вторых паспортов в виде QR-кодов. Они призвали учитывать мировой опыт, особенно принимать и прорабатывать ошибки.

В Москве снизилась заболеваемость COVID-19

Ранее стало известно, что Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за роста числа фишинговых сайтов, которые создают фейковые QR-коды.
Общество,Видео,Алексей Мартынов,
79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители