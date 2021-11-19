В регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для студентов

В 16 регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов старше 18 лет. Еще в пяти субъектах РФ студентам нужно будет вакцинироваться для прохождения практики за пределами учебного заведения. Об этом пишут РИА Новости.

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Обязательная вакцинация для студентов вузов введена в Иркутской, Владимирской, Амурской, Курской, Томской, Волгоградской, Кемеровской и Архангельской областях, Краснодарском и Пермском краях, Дагестане, Калмыкии, Адыгее, Марий Эл, Туве и Бурятии.

Еще пять регионов обязали студентов вакцинироваться только для прохождения учебной практики вне стен образовательного учреждения: Санкт-Петербург, Астрахань, Татарстан, Калужская и Нижегородская области.

Волгоградская и Архангельская области, Бурятия, Марий Эл и Тува ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов еще летом. Остальные регионы, кроме Курской области, приняли такое решение в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.

Сроки окончания полного курса вакцинации в каждом регионе разнятся. В Архангельской области процесс должен был быть завершен до 30 августа, в Марий Эл – до 25 сентября, во Волгоградской области - до 30 сентября. В Бурятии и Туве требования по срокам отсутствуют.

В Амурской области, Краснодарском крае, Дагестане и Калмыкии студенты должны пройти иммунизацию до 15 декабря. В Пермском крае — до 1 декабря, во Владимирской области - до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях – до 25 декабря, в Томской области – до 31 декабря.