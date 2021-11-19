Врачам пообещали новую систему оплаты труда

Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с учетом выводов Счетной палаты, которая указала на неэффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС), определили конкретные мероприятия для повышения заработных плат медикам. Об этом пишет издание "Известия".

Фото: Александр Патрин/РИА «Новости» Александр Патрин/РИА «Новости»

Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что предусмотренные Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат медиков в 2021 году были использованы "недостаточно эффективно". Речь идет о сумме в 18,3 млрд рублей в первом полугодии текущего года. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением , эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта и представитель Национальной медицинской палаты Гузель Улумбекова рассказала изданию, что количество желающих прийти работать в здравоохранение сейчас намного ниже тех, кто оттуда уходит.

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По словам Улумбековой, сегодня базовые оклады врачей должны быть такие же, как у военных. Выпускник военного училища, отметила ректор, отучившись четыре года, получает оклад около 50 тыс. рублей (четыре МРОТ). Она указала, что у врача, который так же отвечает за безопасность страны, оклад должен быть четыре МРОТ, у медицинской сестры — два МРОТ, у преподавателей медицинских вузов — от шести до восьми МРОТ.

По мнению Улумбековой, это базовые условия труда медиков. В связи со сложившейся ситуацией приняты меры по расширению видов медицинских организаций, которым положены средства нормированного страхового запаса территориального ФОМС на оплату труда врачей и прочего медперсонала.

Минздрав проанализирует причины низкого освоения средств, которые были выделены на привлечение врачей в медицинские организации. Заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Татьяна Кусайко рассказала, что пилотный проект по новой системе начисления окладов медиков в семи субъектах России должен быть запущен уже в ближайшее время.