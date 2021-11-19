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Врачам пообещали новую систему оплаты труда

Газета.Ru
48 минут назад

Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с учетом выводов Счетной палаты, которая указала на неэффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС), определили конкретные мероприятия для повышения заработных плат медикам. Об этом пишет издание "Известия".

Врачам пообещали новую систему оплаты труда
Фото: Александр Патрин/РИА «Новости»Александр Патрин/РИА «Новости»

Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что предусмотренные Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат медиков в 2021 году были использованы "недостаточно эффективно". Речь идет о сумме в 18,3 млрд рублей в первом полугодии текущего года. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением , эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта и представитель Национальной медицинской палаты Гузель Улумбекова рассказала изданию, что количество желающих прийти работать в здравоохранение сейчас намного ниже тех, кто оттуда уходит.

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По словам Улумбековой, сегодня базовые оклады врачей должны быть такие же, как у военных. Выпускник военного училища, отметила ректор, отучившись четыре года, получает оклад около 50 тыс. рублей (четыре МРОТ). Она указала, что у врача, который так же отвечает за безопасность страны, оклад должен быть четыре МРОТ, у медицинской сестры — два МРОТ, у преподавателей медицинских вузов — от шести до восьми МРОТ.

По мнению Улумбековой, это базовые условия труда медиков. В связи со сложившейся ситуацией приняты меры по расширению видов медицинских организаций, которым положены средства нормированного страхового запаса территориального ФОМС на оплату труда врачей и прочего медперсонала.

Минздрав проанализирует причины низкого освоения средств, которые были выделены на привлечение врачей в медицинские организации. Заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Татьяна Кусайко рассказала, что пилотный проект по новой системе начисления окладов медиков в семи субъектах России должен быть запущен уже в ближайшее время.

По словам парламентария, у работников здравоохранения вырастет доля оклада и сам размер заработка. Кусайко указала, что новая система начисления не может сделать зарплату медика меньше, только больше.

Общество,Татьяна Кусайко,Минздрав РФ,Счетная палата,Госдума,газета "Известия",
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