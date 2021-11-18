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В РАН объяснили, кому выгодно введение QR-кодов

Вероника Полынина
45 минут назад

Система QR-кодов позволит дополнительно защитить людей, которые сделали прививку от COVID-19 и позаботились о своем здоровье, считает эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов.

В РАН объяснили, кому выгодно введение QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что вакцинированный, даже заболевая, выделяет меньше вирусных частиц, поэтому риск заражения находящихся рядом с ним людей снижается.

«Он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», - сказал Горелов в Youtube-шоу «Дайте сказать».

Таким образом, по словам специалиста, введение QR-кодов постепенно приведет к снижению заболеваемости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Общество,Александр Горелов,РАН,Госдума,Правительство РФ,
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