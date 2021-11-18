Пашаев: Ефремов выйдет из тюрьмы совсем скоро

«У Ефремова есть все основания выйти на принудительные работы через треть срока. Это через два половиной года с момента ареста. Не знаю, сколько ему осталось до этой даты. Наверное, один год. Я не слежу за этим. А до УДО ему еще долго: должно пройти 3 года и 9 месяцев», — заявил адвокат.