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Пашаев: Ефремов выйдет из тюрьмы совсем скоро

Елена Прошина
29 минут назад

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его экс-подопечного есть все основания выйти из тюрьмы через 2,5 года после момента заключения. При этом в разговоре с «Собеседником» юрист заявил, что обещал при встрече плюнуть актёру в лицо за то, что тот «поливал его грязью».

Пашаев: Ефремов выйдет из тюрьмы совсем скоро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Ефремова есть все основания выйти на принудительные работы через треть срока. Это через два половиной года с момента ареста. Не знаю, сколько ему осталось до этой даты. Наверное, один год. Я не слежу за этим. А до УДО ему еще долго: должно пройти 3 года и 9 месяцев», — заявил адвокат.

Пашаев рассказал, как Ефремов уговаривал не бросать его в сложившейся ситуации, а во время сотрудничества с Добровинским начал «поливать грязью» в суде. При этом Пашаев не бросил своего подопечного несмотря на то, что его «прессовали» все правоохранительные органы.

«Я, когда Ефремов выйдет, сначала ему вопрос задам. А потом плюну в лицо ему. Я себе слово дал сделать это публично. Поймите, человек должен сохранять своё лицо. Не надо быть подонком», — добавил он.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

Общество,Эльман Пашаев,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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