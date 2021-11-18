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Опрос: две трети россиян привились от коронавируса или хотят это сделать

ТАСС
21 минуту назад

Две трети опрошенных россиян вакцинировались от нового коронавируса или собираются это сделать. Такие данные привел в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в онлайн-формате "QR-коды: опыт и перспективы применения".

Две трети россиян привились от COVID или хотят это сделать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Треть опрошенных россиян (35%) уже сделали прививку - это соответствует тем данным, которые озвучивает оперативный штаб. 31% сделали бы себе прививку от коронавируса вакциной российского производства, из них 16% - точно собираются ее сделать. Группа людей, которые сделали прививку или собираются ее сделать, составляет 66%. То есть две трети нашего общества уже определились и либо доказали своим действием, либо декларируют готовность", - сказал Мамонов.

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Как уточнил Мамонов, отказываются делать себе такую прививку 30% опрошенных, из них 18% - точно.

"Это неоднородная группа, 16% из них переболели, 14% не болели. Таким образом, есть группа россиян, которые не собираются делать прививку, но при этом не болели", - сказал Мамонов.

Всероссийское телефонное анкетирование проходило 14 ноября среди 1 600 россиян старше 18 лет.

Страх заболеть

Как отметил Мамонов, почти две трети опрошенных россиян (64%) боятся заболеть коронавирусом.

"Страх заболеть ковидом у россиян выражен. Эта проблема существует, она актуальна для людей", - сказал Мамонов.

По его словам, 14% опрошенных уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких, при этом 13% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, только 6% пока не задумывались над этим вопросом.

По данным ВЦИОМ, две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что даже после прививки от коронавируса можно заразиться, но вакцинированные переносят коронавирус намного легче, 27% с этим не согласны. Более половины россиян (61%) согласились с мнением, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку, 25% так не считают.

Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации - значит подвергать их жизнь и здоровье опасности, 27% россиян, участвовавших в анкетировании, так не думают.

По словам Мамонова, пока тема QR-кодов, которые планируется ввести на время пандемии после принятия соответствующего закона, пока "не является массовой, но она уже активно обсуждается". Правительство РФ ранее внесло в Госдуму на рассмотрение законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Общество,Михаил Мамонов,ВЦИОМ,Госдума,Правительство РФ,
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