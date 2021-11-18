Врач предупредил молодежь об опасном последствии коронавируса

Одним из последствий перенесенного коронавируса может быть тромбоз. От такого диагноза не застрахованы даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказала врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким в интервью «Радио Sputnik».
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», - заявила она.
Специалист предупредила, что в зоне повышенного риска находятся люди, у которых ранее наблюдались проблемы с сосудами.
Доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский согласился, что после коронавируса у пациентов могут образовываться общие тромбозы из-за застоявшейся крови.
Он отметил, что серьезные последствия у молодых пациентов встречаются редко, но из-за мутации вируса ситуация постоянно меняется.
«Может развиваться аритмия, наблюдается целый ряд заболеваний, которые не свойственны молодым людям, и могут приводить к осложнениям», - сказал он «Народным новостям».
И Диана Ким, и Юрий Серебрянский отметили, что лучшим способом обезопасить себя от COVID-19 и его последствий является вакцинация, а также укрепление иммунитета.