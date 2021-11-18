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Названа дата появления результатов испытаний «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад

Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca представят в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом сообщили в МИД России в четверг, 18 ноября.

Названа дата появления итогов испытаний «Спутника Лайт» и AstraZeneca
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

26 июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года — начале 2022 года, — отмечается на сайте МИД.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

Общество,Кирилл Дмитриев,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,
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