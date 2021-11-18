Названа дата появления итогов испытаний «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Промежуточные результаты совместных испытаний вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca представят в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом сообщили в МИД России в четверг, 18 ноября.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

26 июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года — начале 2022 года, — отмечается на сайте МИД.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.