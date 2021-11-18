Минздрав направил в регионы «Спутник Лайт»

Минздрав организовал дополнительные поставки вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V» в регионы России . Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев .

«В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», — сказал Гриднев.

Ранее Минздрав назвал условия для вакцинации «Спутником Лайт». Применение однокомпонентной вакцины от коронавируса целесообразно для ревакцинации спустя полгода после первой прививки. Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе аденовируса человека. Применяется для профилактики COVID у граждан старше 18 лет.