Названо самое опасное последствие COVID

Одним из самых опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Как заявила гематолог высшей категории Диана Ким в интервью радио Sputnik, осложнение может привести к тромбозу и инсульту даже спустя месяцы после выздоровления.
Как отметила Ким, от развития тромбозов после перенесенного коронавируса не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — заявила эксперт.
В зоне особенного риска находятся люди, у которых и до коронавируса возникали проблемы с сосудами. Ким подтвердила, что тромбобозование всегда опасно, однако исход зависит от того, где именно образовался тромб.
«Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — уточнила врач.
Профилактикой последствия является терапия с помощью антикоагулянтов — препараты назначают в течение трех месяцев после перенесенного COVID-19.