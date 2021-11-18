Врач оценил пять расхожих мифов о вакцинации

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый развеял пять мифов о вакцинации от COVID-19. В их числе рассуждения о небольшой изученности вакцины и побочных эффектах, влиянии препарата на ДНК человека и репродуктивную функцию, сообщает «Парламентская газета».

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Первый миф заявляет, что вакцина малоизучена. Круглый привел в пример «Спутник V», который создан на платформе вектора аденовируса человека, применяемом уже давно. Поэтому, считает специалист, можно с уверенностью сказать, что препарат от COVID-19 проверен и безопасен.

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«Вектор — это аденовирус, лишенный гена размножения, то есть для организма не представляет никакой угрозы. Его используют в качестве курьера — в него встраивают ген, который кодирует S-белок коронавируса», — пояснил врач.

Следующее заблуждение связано с идеей, что даже с вакциной человек может заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Заслуженный врач подчеркнул, что и это не соответствует действительности. По его словам, вакцинация не дает гарантии, что человек не заразится, но, согласно мировой статистике, привитые болеют заметно реже и в более легкой форме. Не больше 7-10% заболевают коронавирусом после вакцины, а умирает менее 1%, подытожил Круглый.

Миф о том, что вакцина генетически модифицирует человека, эксперт назвал «полным бредом». Он обратил внимание, что принцип действия вакцин был открыт более 200 лет назад и не изменился, а также напомнил, что все эпидемии победили именно благодаря прививкам.

«В ответ на введение антигена чужеродного белка в организме вырабатываются строго специфичные антитела, которые уничтожают именно этот антиген. Никакого влияния на ДНК вакцины не оказывают», — добавил Круглый.

Четвертый миф опирается на мысль, что прививка вызывает аллергию и побочные эффекты. Врач отметил, что аллергия возможна, однако это свойство прописано в противопоказаниях к препарату. Что касается побочных эффектов, то они встречаются очень редко. Самую высокую безопасность, согласно данным многочисленных исследований, демонстрирует вакцина «Спутник V», заявил эксперт.