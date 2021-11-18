Врач оценил пять расхожих мифов о вакцинации

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый развеял пять мифов о вакцинации от COVID-19. В их числе рассуждения о небольшой изученности вакцины и побочных эффектах, влиянии препарата на ДНК человека и репродуктивную функцию, сообщает «Парламентская газета».
Первый миф заявляет, что вакцина малоизучена. Круглый привел в пример «Спутник V», который создан на платформе вектора аденовируса человека, применяемом уже давно. Поэтому, считает специалист, можно с уверенностью сказать, что препарат от COVID-19 проверен и безопасен.
«Вектор — это аденовирус, лишенный гена размножения, то есть для организма не представляет никакой угрозы. Его используют в качестве курьера — в него встраивают ген, который кодирует S-белок коронавируса», — пояснил врач.
Следующее заблуждение связано с идеей, что даже с вакциной человек может заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Заслуженный врач подчеркнул, что и это не соответствует действительности. По его словам, вакцинация не дает гарантии, что человек не заразится, но, согласно мировой статистике, привитые болеют заметно реже и в более легкой форме. Не больше 7-10% заболевают коронавирусом после вакцины, а умирает менее 1%, подытожил Круглый.
Миф о том, что вакцина генетически модифицирует человека, эксперт назвал «полным бредом». Он обратил внимание, что принцип действия вакцин был открыт более 200 лет назад и не изменился, а также напомнил, что все эпидемии победили именно благодаря прививкам.
«В ответ на введение антигена чужеродного белка в организме вырабатываются строго специфичные антитела, которые уничтожают именно этот антиген. Никакого влияния на ДНК вакцины не оказывают», — добавил Круглый.
Четвертый миф опирается на мысль, что прививка вызывает аллергию и побочные эффекты. Врач отметил, что аллергия возможна, однако это свойство прописано в противопоказаниях к препарату. Что касается побочных эффектов, то они встречаются очень редко. Самую высокую безопасность, согласно данным многочисленных исследований, демонстрирует вакцина «Спутник V», заявил эксперт.
Кроме того, по его словам, доказано, что вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию как у мужчин, так и у женщин. Однако сам коронавирус может привести к бесплодию. Так заслуженный врач развеял пятый миф.