В России предложили ограничить проверку QR-кодов

«Мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — предложил он.

Ранее в Минцифры сообщили, что в России в многофункциональных центрах начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом гражданам, которые не имеют доступа к порталу госуслуг. Там пояснили, что в его задачи входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ работников МФЦ к информационным данным министерства здравоохранения.