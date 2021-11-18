QR-код для Золушки: Минздрав снял мотивационное видео

Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с ЦУР и кукольным театром сняли ролик «Золушка – 2021», призывающий жителей региона вакцинироваться от COVID-19. Запись опубликована в Instagram-аккаунте ЦУР.

«Региональный Минздрав (@minzdrav.no) и ЦУР представили, какие диалоги вели бы известные сказочные герои, окажись они в 2021 году. Кукольный театр (@nn_puppet) помог воплотить фантазии в жизнь», – говорится в сообщении к публикации.

На кадрах разыгрывается фрагмент из популярной детской сказки: добрая фея помогает Золушке собраться на бал. Она дает ей карету и кучера, а также платье и туфельки. Но из-за отсутствия QR-кода героине приходится остаться дома.