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QR-код для Золушки: Минздрав снял мотивационное видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с ЦУР и кукольным театром сняли ролик «Золушка – 2021», призывающий жителей региона вакцинироваться от COVID-19. Запись опубликована в Instagram-аккаунте ЦУР.

«Региональный Минздрав (@minzdrav.no) и ЦУР представили, какие диалоги вели бы известные сказочные герои, окажись они в 2021 году. Кукольный театр (@nn_puppet) помог воплотить фантазии в жизнь», – говорится в сообщении к публикации.

На кадрах разыгрывается фрагмент из популярной детской сказки: добрая фея помогает Золушке собраться на бал. Она дает ей карету и кучера, а также платье и туфельки. Но из-за отсутствия QR-кода героине приходится остаться дома.

«Ну вот. Опять весь вечер чистить картошку», – говорит расстроенная Золушка.

Общество,Видео,Минздрав РФ,
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