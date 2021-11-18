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В России зафиксировали 1 251 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

ТАСС
1 час назад

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 251 против 1 247 днем ранее, до 260 335. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 247 смертей - был зарегистрирован 17 ноября.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414, до 7 919 250. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 85,9% от общего числа заразившихся.

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