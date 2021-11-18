В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 251 против 1 247 днем ранее, до 260 335. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 1 247 смертей - был зарегистрирован 17 ноября.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,82%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.