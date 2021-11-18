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Врач-гематолог высшей категории Диана Ким назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковидного синдрома. Она рассказала в интервью радио Sputnik, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Такое осложнение, по ее словам, может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после коронавируса. От повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме, предупредила врач.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — высказалась Ким.
Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков COVID-19 чаще бывает в тяжелой форме. "Согласно имеющимся данным, вирус ухудшает работу легких, которые и так уже не в идеальном состоянии у тех, кто курит, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием", - сообщается на сайте Роспотребнадзора. Также при курении повышается риск заражения вирусом через рот. Помимо никотина в табачном дыму содержатся радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. Эксперты предупреждают, что не следует заблуждаться, что фильтры служат защитой от вредных веществ.
Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Александра Макарова. По словам академика, новый препарат создан «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты». Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные исследования, в том числе на животных. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон"», — заключил Макаров на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий.
Готовность россиян вакцинироваться выросла в два раза за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные исследователей из РАНХиГС о ходе прививочной компании против COVID. Так, согласно отчету, к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%, передает «Коммерсант». Отмечается, что ставят прививку чаще всего люди с высшим образованием, старше 34 лет, имеющие работу. При этом, по данным социологов, введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что сотрудник сделает прививку. Однако каждый четвертый опрошенный не собирается прививаться от коронавируса.
Смертность от коронавируса и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине будущего года, но при условии отсутствия новых более опасных вариантов. Такое мнение высказал в четверг основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который организован бизнесменом Майклом Блумбергом. По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов "уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз". Он прогнозирует, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу". При этом Гейтс призвал "мировое сообщество активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий".