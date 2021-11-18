Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Врач назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковида

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковидного синдрома. Она рассказала в интервью радио Sputnik, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Такое осложнение, по ее словам, может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после коронавируса. От повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме, предупредила врач.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — высказалась Ким.

Роспотребнадзор: курение усугубляет течение COVID-19

Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков COVID-19 чаще бывает в тяжелой форме. "Согласно имеющимся данным, вирус ухудшает работу легких, которые и так уже не в идеальном состоянии у тех, кто курит, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием", - сообщается на сайте Роспотребнадзора. Также при курении повышается риск заражения вирусом через рот. Помимо никотина в табачном дыму содержатся радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. Эксперты предупреждают, что не следует заблуждаться, что фильтры служат защитой от вредных веществ.

В России создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Александра Макарова. По словам академика, новый препарат создан «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты». Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные исследования, в том числе на животных. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон"», — заключил Макаров на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий.

Социологи оценили готовность россиян вакцинироваться от COVID

Готовность россиян вакцинироваться выросла в два раза за последние полгода. Об этом свидетельствуют данные исследователей из РАНХиГС о ходе прививочной компании против COVID. Так, согласно отчету, к октябрю уровень вовлеченности взрослого населения в вакцинацию вырос в два раза по сравнению с маем 2021 года: с 25,9% до 53,2%, передает «Коммерсант». Отмечается, что ставят прививку чаще всего люди с высшим образованием, старше 34 лет, имеющие работу. При этом, по данным социологов, введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте на 7,7% увеличивает вероятность того, что сотрудник сделает прививку. Однако каждый четвертый опрошенный не собирается прививаться от коронавируса.

Билл Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19