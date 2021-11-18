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В РФ зафиксирован новый рекорд смертности от COVID

Елена Прошина
1 час назад

В России зарегистрирован новый рекорд по смертям среди пациентов с коронавирусом за сутки — 1251 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 260 335 человек.

В РФ отмечен рекорд смертности от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За сутки также подтверждено 37 374 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 9 219 912 случаев заражения коронавирусом. Суточный максимум заражений отмечается в Москве (+4062), второе место занимает Санкт-Петербург (+2645), третье — Самарская область (+1781). Московская область (+1407) и Крым (+878) занимают четвертое и пятые места соответственно.

Наименьшие темпы прироста за сутки отмечаются в Калмыкии (0,11%), Республике Алтай (0,2%), а также в Москве и на Камчатке (по 0,21%).

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Выздоровели еще 36 414 человек, большинство из которых в Москве (7204), Санкт-Петербурге (3849) и Московской области (2003). За весь период пандемии из больниц по выздоровлению выписано 7 919 250 пациентов.

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