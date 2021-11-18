Школьную программу предложили изменить

«Я бы поменяла программу для школьников по биологии... Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому они верят — и дети, и взрослые — читая в интернете: это не делайте, вот это будет. А знаний базовых нет», — пояснила глава ведомства свое мнение на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.