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В России предложили изменить школьную программу из-за COVID

Елена Прошина
24 минуты назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за внесение изменений в школьную программу по биологии. По мнению санитарного врача, детям на уроках начинают поздно рассказывать об иммунитете и делают это недостаточно хорошо, сообщает РИА Новости.

Школьную программу предложили изменить
Фото: ТАССТАСС

«Я бы поменяла программу для школьников по биологии... Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому они верят — и дети, и взрослые — читая в интернете: это не делайте, вот это будет. А знаний базовых нет», — пояснила глава ведомства свое мнение на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Как отметила Попова, «правильные, истинные знания в части иммунопрофилактики и иммунной защиты надо давать возможность получить гораздо раньше».

Также, затрагивая тему противников вакцинации от COVID-19, санитарный врач отметила, что этой категории граждан необходимо «предложить хорошо проработанные, понятные знания».

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Напомним, что ранее Роспотребнадзор принял решение о продлении санитарно-эпидемических правил профилактики коронавирусной инфекции до 2024 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас пандемии «конца и края не видно», однако продление имеет чисто техническое решение и при необходимости его могут отменить.
Общество,Анна Попова,Билл Гейтс,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Новости,
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