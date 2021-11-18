Школьную программу предложили изменить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за внесение изменений в школьную программу по биологии. По мнению санитарного врача, детям на уроках начинают поздно рассказывать об иммунитете и делают это недостаточно хорошо, сообщает РИА Новости.
«Я бы поменяла программу для школьников по биологии... Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому они верят — и дети, и взрослые — читая в интернете: это не делайте, вот это будет. А знаний базовых нет», — пояснила глава ведомства свое мнение на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Как отметила Попова, «правильные, истинные знания в части иммунопрофилактики и иммунной защиты надо давать возможность получить гораздо раньше».
Также, затрагивая тему противников вакцинации от COVID-19, санитарный врач отметила, что этой категории граждан необходимо «предложить хорошо проработанные, понятные знания».