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Кафедральный собор Калининграда стал лауреатом премии «Культура онлайн»

Lenta.ru
25 минут назад

Кафедральный собор города Калининград стал лауреатом международной премии «Культура онлайн». Об этом сообщает портал «Клопс».

Кафедральный собор Калининграда стал лауреатом премии «Культура онлайн»
Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Собор получил специальный приз Российского фонда культуры за VR-экскурсию «Собор: скрытые знаки, потайные двери». Экскурсия позволяет зрителям изучить самые интересные места собора, узнать о связанных с ним исторических персонажах. Отмечается, что она сопровождается визуальными эффектами и анимационными элементами. Бесплатные виртуальные экскурсии доступны на сайте собора.

Премия «Культура онлайн» вручается лучшим цифровым проектам в сфере искусства. В 2021-м за победу боролись 450 претендентов из 20 стран.

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