Пока вы спали: капитуляция ЕС и новые козни Приднестровью

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Фото: ТАСС ТАСС

Лукашенко ждет капитуляции ЕС

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Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс рассказала, что Александр Лукашенко потребовал, чтобы Европа признала его легитимным президентом и отменила санкции в обмен на прекращение кризиса на границе. Как пишет «Независимая газета», на следующий день после телефонного разговора Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель эскалация конфликта на границе продолжилась: люди штурмовали границу, польские силовики применяли газ и водометы.

Однако к концу дня ситуация относительно нормализовалась, белорусские власти отвели большинство мигрантов на ночлег в логистический центр. Политолог Павел Усов считает, что Лукашенко «отвел войска» для передышки и перегруппирования. По его мнению, Минск ждет дальнейших шагов ЕС, если будет введен пятый пакет санкций, атака начнется с новой силой.

Названы расценки на российский паспорт на черном рынке

В России разоблачили организованную преступную группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов через ЗАГСы. «Независимая газета» отмечает, что чиновники, «помогающие» получить гражданство по упрощенной схеме, назначают мигрантам плату от 500 тысяч рублей.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров рассказал газете, что около 100–250 тысяч рублей мигранту приходится передавать посреднику только за то, чтобы тот нашел россиянина, готового вступить в фиктивный брак. За оформление «под ключ», когда от приезжего требуется только передать свой паспорт и ждать документов, берут не менее 600 тысяч рублей.

«Украина и Молдавия не пропускают вакцины в Приднестровье»

«Известия» рассказали, что Приднестровье просит международных посредников повлиять на власти Молдавии, тормозящие поставку вакцины «Спутник V» в регион, однако Киев и Кишинев не пропускают грузы для Тирасполя. Россия согласилась поставить в Приднестровье 200 тысяч доз вакцины, но отправка задерживается из-за отсутствия молдавской документации, разрешающей импорт.

Газета подчеркивает, что молдавским властям помогает Украина, запрещающая въезд в Приднестровье через свою территорию. Кишинев продолжает получать из ЕС вакцину Pfizer/BioNTech, но до Приднестровья препараты так и не дошли, в то время как заболеваемость коронавирусом там растет.

Банковские операции предложили согласовывать с родственниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко разработала законопроект, предоставляющий россиянам возможность поручать доверенным лицам (к примеру, родственникам) блокировку финансовых операций по своим счетам. Об этом рассказали «Известия».

Костенко направила законопроект на отзыв в ЦБ и рассказала о жалобах россиян: многие из них пострадали от телефонных мошенников, выведавших данные карты или укравших деньги другим способом. По мнению этих людей, если бы операции, совершаемые ими по незнанию, могли блокировать их родственники, многих проблем удалось бы избежать. Другой депутат Думы, член фракции КПРФ Сергей Обухов считает, что инициативу нужно доработать: человек, который напишет такое заявление о доверенных лицах, «фактически признается в недееспособности».

Россияне попались на фейковые криптовалюты

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал «Известиям» о росте объемов мошенничества с криптовалютами. По его словам, преступники начали имитировать первичное размещение цифровых монет: они делают рассылку с предложением инвестировать в новую криптовалюту, направляют ссылку на оплату, а после получения денег исчезают.