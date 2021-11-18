Гинзбург предупредил купивших QR-коды об угрозе

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург заявил, что люди, покупающие поддельные сертификаты о прививках, становятся источниками появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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«Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», - подчеркнул Гинцбург.

Ученый напомнил, что вакцинация в России полностью бесплатная, в стране действует более 15 тыс. прививочных пунктов.

«В этих условиях <…> я просто не понимаю этих людей», - отметил он.

Ранее стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. 12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

Российский Минздрав ранее утвердил универсальную форму документа о вакцинации от коронавируса (и перенесенном COVID-19). Сообщалось, что сертификат будет содержать QR-код, ФИО его обладателя, его дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. Подлинность сертификатов можно будет проверить онлайн.