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В России задумались о выдаче QR-кодов людям с антителами

Мария Иванова
55 минут назад

В Роспотребнадзоре заявили, что выдача QR-кодов россиянам, которые не делали прививок и не болели ковидом, но имеют антитела, обсуждается на экспертном уровне, однако ни в одной стране мира такой практики нет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Об обсуждении этого вопроса экспертами рассказала главный санитарный врач России Анна Попова. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что уровень антител, обеспечивающий защиту от коронавируса, - «предмет научных дискуссий во всем мире».

«Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител», - подчеркнули в ведомстве.

Иммунный статус человека обеспечивает либо вакцинация, либо перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.

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Сейчас власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. 12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

Ранее Попова рассказала, что в правительстве обсуждается вопрос о том, чтобы выдавать QR-коды для посещения общественных мест на основании наличия антител к коронавирусу.

«Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», - подчеркивала она.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отмечал, что бессимптомно переболевшие коронавирусом люди также получат QR-коды, но только если предоставят ранее сданный положительный ПЦР-тест.

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