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В Союзе садоводов рассказали о штрафах для дачников зимой

News.ru
1 час назад

Дачники могут заплатить штраф за неубранный снег зимой, так как это считается административным правонарушением. Речь идёт об обеспечении проезда службам экстренной помощи, пояснила юрист общественной приёмной Союза садоводов России Надия Айнетдинова в беседе с URA.RU.

Штраф за снег: Дачников предупредили о возможных наказаниях
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штраф СНТ будет платить из взносов, которые предназначены для нужд всего товарищества.

Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи. Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества, — пояснила специалист.

Однако с коллегой не согласился председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По словам экс-депутата Госдумы, за подобное нарушение штрафуют крайне редко. В любом товариществе найдётся много нарушений, отмечает общественник. Но обычно инспекторы закрывают на это глаза.

Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки, — пояснил Туманов.

Ранее юрист Василий Данилов рассказал, что владелец дачи может получить штраф, если допустит разрастание на участке большого количества сорняков. Кроме того, дачника могут привлечь к административной ответственности по статье 10.1 КоАП за разведение, выращивание и несвоевременное уничтожение карантинных сорняков.

Общество,Василий Данилов,Андрей Туманов,РИА Ura.ru,
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